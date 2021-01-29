Вакцина AstraZeneca допущена на рынок ЕС

Власти ЕС приняли решение допустить до рыночного оборота в Евросоюзе вакцину разработки компании AstraZeneca против коронавируса COVID-19 - после ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы только что дали разрешение на выпуск на рынок ЕС вакцины AstraZeneca, после положительного на нее отзыва от EMA", - написала она в Twitter.

"Я ожидаю, что компания, как и было согласовано, поставит 400 млн доз вакцины. Мы продолжим делать все возможное для обеспечения европейцев, наших соседей и друзей по всему миру вакцинами", - добавила глава Еврокомиссии.

В коммюнике Еврокомиссии указано, что вакцина AstraZeneca двумя дозами будет предоставляться лицам в возрасте от 18 лет. Однако в документе отмечается, что по результатам испытаний препарата EMA не получило достаточно данных о степени его эффективности для лиц старше 55 лет. Тем не менее, эксперты EMA на основании имеющихся данных по этим возрастным группам и опыта применения других вакцин заключили, что препарат AstraZeneca можно давать пожилым людям.

AstraZeneca стала уже третьей вакциной, получившей одобрение в ЕС. До этого европейский регулятор сертифицировал препараты производства компаний Pfizer-BioNTech и Moderna.

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.