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20:12 29.01.2021

Здание ГБР и прилегающую территорию будет охранять УГО – указ

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Здание ГБР и прилегающую территорию будет охранять УГО – указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О государственной охране Государственного бюро расследований (ГБР)", сообщила его пресс-служба

"Определить важным государственным объектом, который подлежит государственной охране, здание Государственного бюро расследований и прилегающие к нему территории по улице Симона Петлюры, 15, в городе Киев", - говорится в указе №40/2021 от 29 января.

Управлению государственной охраны (УГО) предписано обеспечить осуществление государственной охраны здания ГБР и прилегающих к нему территорий.

Указ вступает в силу с дня его опубликования.

Теги: #гбр #указ #охрана
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