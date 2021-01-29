Здание ГБР и прилегающую территорию будет охранять УГО – указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О государственной охране Государственного бюро расследований (ГБР)", сообщила его пресс-служба
"Определить важным государственным объектом, который подлежит государственной охране, здание Государственного бюро расследований и прилегающие к нему территории по улице Симона Петлюры, 15, в городе Киев", - говорится в указе №40/2021 от 29 января.
Управлению государственной охраны (УГО) предписано обеспечить осуществление государственной охраны здания ГБР и прилегающих к нему территорий.
Указ вступает в силу с дня его опубликования.