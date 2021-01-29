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20:03 29.01.2021

Зеленский назначил Скичко главой Черкасской обладминистрации – указ

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Зеленский назначил Скичко главой Черкасской обладминистрации – указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Черкасской областной государственной администрации народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Скичко.

Соответствующий указ №38/2021 от 29 января опубликован на сайте главы Украинского государства.

Перед этим президент освободил Виктора Гусака от временного исполнения обязанностей главы Черкасской обладминистрации, подписав соответствующий указ №37/2021.

В Офисе президента глава государства встретился с новым главой обладимнистрации и вручил ему служебное удостоверение.

"Желаю вам успеха в должности. Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшения благосостояния людей - все то, в чем нуждаются жители Черкасской области", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины согласовал назначение Скичко главой Черкасской обладминистрации 20 января.

Скичко является главой парламентского подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Был избран по мажоритарному округу №197 в Черкасской области от партии "Слуга народа". В прошлом Скичко был телеведущим, артистом разговорного жанра и актером, около 10 лет занимался предпринимательской деятельностью.

Теги: #президент #черкасская_область #кадры
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