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19:11 29.01.2021

Генпрокурор анонсировала судебную проверку закрывшего дело "Роттердам+" прокурора

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Генпрокурор анонсировала судебную проверку закрывшего дело "Роттердам+" прокурора

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова анонсировала судебную проверку второй раз закрывшего дело "Роттердам+" прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Несмотря на массу правовых противоречий в действиях детективов НАБУ и прокуроров САП, я приняла решение о проведении основательной, абсолютно прозрачной служебной проверки профессиональной деятельности прокурора САП Пономаренко В.П. в части осуществления им процессуального руководства в уголовном производстве №52017000000000209", - написала она на своей странице в Фейсбук.

Венедиктова напомнила, что дело "Роттердам+" было зарегистрировано еще в марте 2017 года. "Я призываю всех без исключения участников процесса пояснить аудитории причину, на основании которой, собственно, в вашем распоряжении осталось 0 или 1, или 2, или сколько дней? Тех самых дней, необходимых для эффективного расследования. За несколько месяцев до истечения этого срока никому и в голову не пришло задуматься о последствиях?", - отметила она.

"Представление публичного обвинения в суде не укладывается в понятие "популярно" или нет, "выгодно" или нет, "появятся в "Фейсбуке" лайки" или нет, "похвалят" или нет - решение прокурора должны основываться на безоговорочных доказательствах, которые законно собраны в деле", - добавила генпрокурор.

Как сообщалось, в апреле 2016 года НКРЭКУ начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определяет цену угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

САП и Национальное антикоррупционное бюро Украины в 2019 году уведомили о подозрении ряд лиц, в частности экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и сотрудников группы "ДТЭК".

С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжалось, а дело начало слушаться в судах.

 

Теги: #роттердам #проверка #судебная #генпрокурор
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