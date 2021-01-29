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19:03 29.01.2021

Календарный план предусматривает бесплатную вакцинацию 14,4 млн украинцев с февраля до декабря 2021 года – Кабмин

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Календарный план предусматривает бесплатную вакцинацию 14,4 млн украинцев с февраля до декабря 2021 года – Кабмин

Бесплатная вакцинация граждан Украины от COVID-19 начнется уже в феврале этого года, а утвержденный календарный план предусматривает, что к концу года вакцину получат 14,4 млн граждан разных категорий, сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

Календарный план вакцинации населения в 2021 году представил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля в пятницу.

"Вакцинирование людей должно начаться в феврале. У нас есть утвержденный Национальный план, который определяет пять этапов вакцинации. Все это должно быть отражено в календарном плане на этот год. В частности, кто, когда и где сможет бесплатно получить эффективную вакцину от коронавируса", - подчеркнул Шмыгаль.

Согласно плану, медики стационарных учреждений, где лечат от COVID-19, и военнослужащие, принимающие участие в Операции Объединенных сил, будут привиты первоочередно - всего 367 тыс. чел. Их вакцинация продлится с февраля по апрель и будет проведена мобильными бригадами.

В апреле параллельно начнется бесплатная вакцинация на стационарных пунктах граждан старше 80 лет и сотрудников первичной медицинской помощи. Всего в течение двух месяцев планируется привить 1,9 млн чел. этих категорий.

Далее, в июне-июле, на стационарных пунктах планируется вакцинировать 2,9 млн граждан в возрасте 70-79 лет, в августе-сентябре – 2,3 млн граждан в возрасте 65-69 лет, в октябре-ноябре – 2,8 млн граждан в возрасте 60-64 года.

При этом мобильные бригады, согласно плану, в мае-июне бесплатно провакцинируют всех остальных медиков - всего 363 тыс. чел. После этого, в июле-августе вакцину получат сотрудники структур государственной безопасности (640 тыс. чел.), в сентябре-октябре – сотрудники сферы образования (1,4 млн чел.). После этого в ноябре-декабре бесплатную вакцину от мобильных бригад получат 1,7 млн украинцев других категорий.

Премьер-министр в ходе совещания подчеркнул необходимость четко определить потребность государства в вакцинах на этот год.

В свою очередь, главный государственный санитарный врач отметил, что оперативный штаб по противодействию вакциноуправляемым инфекциям в Минздраве с учетом социологических опросов определил прогнозируемое количество вакцин для закупки Украиной на уровне 15 млн дополнительных доз.

По словам Ляшко, холодовая цепь в Украине сегодня может обеспечить хранение любого вида уже прошедших регистрацию вакцин при температуре от -70°C до +8°C.

Теги: #вакцинация #план #кабмин
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