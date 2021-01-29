Еврокомиссия предложила ввести режим контроля над экспортом вакцин от COVID-19 в третьи страны

Европейская комиссия предложила до конца марта ввести режим контроля над экспортом из ЕС вакцин от COVID-19 в третьи страны за исключением тех, в которые ЕС обязался поставить вакцины.

Как сообщили в пятницу на пресс-конференции зампред ЕК Валдис Домбровскис и комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидис, в список исключений из этой схемы прозрачности экспорта входят около ста стран, в том числе страны Восточного партнерства ЕС (Украина, Грузия, Молдавия, Белоруссия, Армения, Азербайджан - ИФ), западнобалканские государства и страны-клиенты международного фонда вакцин COVAX.

"Эта мера не нацелена против какой-либо конкретной третьей страны", - сказала Кириакидис, пояснив, что контроль вводится для защиты принятой политики ЕС по распространению вакцин.

Схема разрешений на экспорт вакцин против COVID-19 за пределы ЕС будет действовать до конца марта 2021 года. Она применяется только к экспорту продукции компаний, с которыми ЕС заключил соглашения о предварительной закупке, отмечает в своем сообщении ЕК.

Как подчеркивается в сообщении, "эта мера адресная, соразмерная, прозрачная и временная, она полностью соответствует международным обязательствам ЕС в рамках ВТО и "двадцатки"".

"Проявляя международную солидарность, ЕС исключил из этой схемы поставки вакцины в рамках гуманитарной помощи или в страны, подпадающие под действие программы COVAX, а также страны Европейского соседства", - говорится в сообщении комиссии.

Это предложение ЕК должен еще утвердить Совет ЕС.