Нацкомиссия по стандартам госязыка обеспокоена ситуацией вокруг новой редакции украинского правописания
Национальная комиссия по стандартам государственного языка обеспокоена ситуацией, сложившейся вокруг новой редакции украинского правописания.
"Осознавая важность возложенных законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" задач, связанных с направлениями деятельности, и собственную ответственность, Комиссия отмечает, что заблаговременные действия, обращения и призывы могут вывести украинское общество за пределы правового поля", - говорится в заявлении Нацкомиссии.
В ведомстве отмечают, что, несмотря на широкий резонанс в СМИ из-за судебного по признанию противоправным правительственного постановления об изменениях в украинском правописании, на сегодня нет полного текста решения суда, который может быть предметом конструктивного обсуждения.
"Комиссия как коллегиальный орган выполняет свои полномочия в пределах и способом, определенные Конституцией Украины, законами Украины, другими нормативно-правовыми актами, придерживается прямых норм закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и принимает решение по стандартам государственного языка", - говорится в заявлении.
Кроме того, в Комиссии подчеркивают, что до момента вступления в действия решения суда постановление правительства о вопросах украинского правописания действует и является обязательным для исполнения на всей территории Украины.
Как сообщалось, 22 мая 2019 года Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию украинского правописания с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации употребления орфографических норм. Кабмин также аннулировал п. 1 своего постановления от 8 июня 1992 года № 309 "Вопросы украинского правописания".
Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня 2019 года, с этого момента рекомендуется применять нормы и правила данной редакции.
28 января Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал противоправным постановление правительства об изменениях в украинском правописании.
В Министерстве юстиции Украины заявляют, что решение ОАСК об отмене постановления правительства о новой редакции украинского правописания будет обжаловано.