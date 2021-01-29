События

17:55 29.01.2021

Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в пятницу, ранены двое бойцов ВСУ - сводка

1 мин читать
Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в пятницу, ранены двое бойцов ВСУ - сводка

В течение суток пятницы, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате двое украинских защитников получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащих – удовлетворительное", - говорится в сводке по состоянию на 17.00 пятницы, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Помимо этого вблизи Опытного российские наемники совершили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - из ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", - говорится в сводке.

 

Теги: #всу #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:00 29.01.2021
Двое украинских военнослужащих получили легкие ранения в районе Водяного – украинская делегация в ТКГ

Двое украинских военнослужащих получили легкие ранения в районе Водяного – украинская делегация в ТКГ

15:09 29.01.2021
Российские наемники применили БПЛА возле Водяного. Ранены двое украинских военных – штаб ООС

Российские наемники применили БПЛА возле Водяного. Ранены двое украинских военных – штаб ООС

13:18 29.01.2021
Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки и Опытного – Минобороны Украины

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки и Опытного – Минобороны Украины

08:17 29.01.2021
В результате непогоды обесточены 358 населенных пунктов в семи областях Украины

В результате непогоды обесточены 358 населенных пунктов в семи областях Украины

07:32 29.01.2021
За сутки российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

За сутки российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

19:29 28.01.2021
На юге Украины ограничено или перекрыто движение на некоторых дорогах - ГСЧС

На юге Украины ограничено или перекрыто движение на некоторых дорогах - ГСЧС

18:39 28.01.2021
Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

07:28 28.01.2021
Российские наемники на Донбассе за сутки 10 раз нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали

Российские наемники на Донбассе за сутки 10 раз нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали

20:30 27.01.2021
Хомчак в Брюсселе принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО

Хомчак в Брюсселе принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО

18:10 27.01.2021
Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша макрофинансовой помощи в размере EUR600 млн – президент Еврокомиссии

Очередное заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в Брюсселе в начале февраля - разговор Зеленского с президентом ЕК

Государства-соседи ЕС получат в 2021 году достаточное количество доз вакцины против коронавируса – президент Еврокомиссии Зеленскому

Санкции США против нардепа Дубинского обоснованы публичной и секретной информацией - источник

Апелляционный суд оставил под стражей фигуранта "дела Шеремета" Антоненко

ПОСЛЕДНЕЕ

Еврокомиссия предложила ввести режим контроля над экспортом вакцин от COVID-19 в третьи страны

Нацкомиссия по стандартам госязыка обеспокоена ситуацией вокруг новой редакции украинского правописания

ЕС работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша макрофинансовой помощи в размере EUR600 млн – президент Еврокомиссии

Очередное заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в Брюсселе в начале февраля - разговор Зеленского с президентом ЕК

Государства-соседи ЕС получат в 2021 году достаточное количество доз вакцины против коронавируса – президент Еврокомиссии Зеленскому

Санкции США против нардепа Дубинского обоснованы публичной и секретной информацией - источник

Апелляционный суд оставил под стражей фигуранта "дела Шеремета" Антоненко

Из-за лесных пожаров в 2020г Чернобыльская зона потеряла почти 40% туристических локаций

НАБУ: Офис генпрокурора пытается вывести дело по подозрению замглавы Офиса президента из подследственности Бюро

Правоохранители сообщили о подозрении 11 членам ОПГ за уклонения от уплаты 250 млн грн налогов на экспорте орехов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА