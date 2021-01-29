Российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в пятницу, ранены двое бойцов ВСУ - сводка

В течение суток пятницы, 29 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", вооруженные формирования Российской Федерации сбросили два выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате двое украинских защитников получили осколочные ранения. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья военнослужащих – удовлетворительное", - говорится в сводке по состоянию на 17.00 пятницы, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Помимо этого вблизи Опытного российские наемники совершили несколько выстрелов в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета и стрелкового оружия, а в пригороде Авдеевки - из ручного противотанкового и подствольного гранатометов.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", - говорится в сводке.