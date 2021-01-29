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17:32 29.01.2021

ЕС работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша макрофинансовой помощи в размере EUR600 млн – президент Еврокомиссии

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ЕС работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша макрофинансовой помощи в размере EUR600 млн – президент Еврокомиссии

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Европейский Союз работает над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила вторую часть транша макрофинансовой помощи в размере EUR600 млн.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства, Зеленский, в свою очередь, поблагодарил ЕС за выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере EUR600 млн, которое произошло в декабре 2020 года. "Это помогло удержать нашу макрофинансовую стабильность", - сказал президент в ходе телефонного разговора с президентом Еврокомиссии.

Стороны обсудили усилия, которые прилагает украинская власть для реализации антикоррупционных реформ. Владимир Зеленский проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о начале реформы Службы безопасности Украины, создании Бюро экономической безопасности, усилении ответственности за недостоверное декларирование доходов.

Как отмечается в сообщении, президент Еврокомиссии поблагодарила главу Украинского государства за его личные усилия в реализации антикоррупционной политики.

Теги: #ляйен #ес #мвф
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