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17:05 29.01.2021

Государства-соседи ЕС получат в 2021 году достаточное количество доз вакцины против коронавируса – президент Еврокомиссии Зеленскому

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Государства-соседи ЕС получат в 2021 году достаточное количество доз вакцины против коронавируса – президент Еврокомиссии Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что вакцин, выделенных Украине в рамках фонда COVAX, будет недостаточно для прививки в 2021 году критически необходимого количества населения и призвал к более активному привлечению Европейской комиссии к переговорному процессу Украины с производителями.

В свою очередь, как сообщается на сайте главы Украинского государства, Урсула фон дер Ляен отметила, что в течение 2021 года и страны Европейского Союза, и государства-соседи получат достаточное количество доз вакцины. "Сейчас весь мир переживает беспрецедентную волну одновременной вакцинации", - сказала она в ходе телефонного разговора с Зеленским.

В свою очередь, президент Украины выразил благодарность за инициативу Европейского Союза по созданию механизма передачи вакцины странам-партнерам. "Поставка вакцины - это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и политики и геополитики", - отметил глава государства.

Основное внимание во время разговора Зеленского с фон дер Ляйен было уделено мерам по противодействию распространению пандемии COVID-19 и объединению усилий европейских стран для получения населением широкого доступа к качественным сертифицированным вакцинам.

"В стремлении быть здоровыми украинцы не отличаются от европейцев. Ускорение поставки вакцины может стать сильным сигналом того, что Европейский Союз рад видеть Украину за столом не только когда все хорошо, но и в сложных ситуациях", - сказал Зеленский.

Теги: #ес #зеленский #вакцина #ляйен
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