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17:00 29.01.2021

Двое украинских военнослужащих получили легкие ранения в районе Водяного – украинская делегация в ТКГ

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Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили легкие ранения в пятницу в районе населенного пункта Водяное (Донецкая область).

Сегодня, 29 января, около 13.00 в результате применения противником БПЛА в районе Водяного получили легкие ранения двое военнослужащих Вооруженных сил Украины", - сообщается на странице в Фейсбук украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Бойцам оказана медицинская помощь, состояние стабильное.

Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

 

Теги: #оос #ткг
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