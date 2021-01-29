Двое украинских военнослужащих получили легкие ранения в районе Водяного – украинская делегация в ТКГ

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили легкие ранения в пятницу в районе населенного пункта Водяное (Донецкая область).

Сегодня, 29 января, около 13.00 в результате применения противником БПЛА в районе Водяного получили легкие ранения двое военнослужащих Вооруженных сил Украины", - сообщается на странице в Фейсбук украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).

Бойцам оказана медицинская помощь, состояние стабильное.

Украинская сторона СЦКК с использованием координационного механизма ввела "режим тишины" и направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.