Апелляционный суд оставил под стражей фигуранта "дела Шеремета" Антоненко

Киевский апелляционный суд оставил в силе арест фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

"Обвиняемый по делу журналиста Павла Шеремета оставлен под стражей… Коллегия судей… Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты в интересах обвиняемого А. (Андрея Антоненко – ИФ) на определение Шевченковского районного суда Киева от 10 декабря 2020 года, которым удовлетворено ходатайство прокурора и продлено обвиняемому А. Срок дейсвтия меры персечения в виде содержания под стражей до 7 февраля 2021 года", - говорится в сообщении Киевского апелляционного суда, размещенном на странице в Фейсбук.

"По результатам апелляционного рассмотрения... мера пресечения в виде содержания под стражей оставлена без изменений", - информируют в суде.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Досудебное следствие в отношении подозреваемых было завершено 22 мая.

25 августа Шевченковский райсуд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Антоненко, Дугарь и Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета будет проводить суд присяжных.

Кузьменко находится под круглосуточным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства, а Антоненко содержится под стражей. Ни один из обвиняемых свою вину в причастности к убийству Шеремета не признает.