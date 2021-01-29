События

16:08 29.01.2021

Правоохранители сообщили о подозрении 11 членам ОПГ за уклонения от уплаты 250 млн грн налогов на экспорте орехов

1 мин читать
Правоохранители сообщили о подозрении 11 членам ОПГ за уклонения от уплаты 250 млн грн налогов на экспорте орехов

Правоохранители сообщили о подозрении 11 членам организованной преступной группы по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, использования заведомо поддельных документов, служебного подлога и представления для проведения государственной регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения.

Как сообщает Офис генерального прокурора, по данным следствия, подозреваемые уклонились от уплаты общеобязательных налогов и сборов в бюджет в особо крупных размерах при экспорте товара "орех грецкий" незаконного происхождения в страны Европейского Союза и Ближнего Востока на территории Черновицкой области.

Отмечается, что в состав организованной преступной группы вошли физические и юридические лица. Так, они предварительно приобретали грецкие орехи у людей, а после через ряд подконтрольных специально созданных предприятий организовывал экспорт товара путем использования поддельных документов о покупке у фиктивных предприятий.

"При этом они скрывали реальные объемы доходов и не отражали их в бухгалтерском и налоговом учете. Их преступная деятельность прикрывалась сотрудниками Главного управления Государственной фискальной службы в Черновицкой области. В результате таких действий в бюджет не уплачено более 250 млн грн налогов", - сказано в сообщении.

Сейчас принимаются меры по избранию подозреваемым меры пресечения.

Теги: #налоги #опг #прокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:10 29.01.2021
НАБУ: Офис генпрокурора пытается вывести дело по подозрению замглавы Офиса президента из подследственности Бюро

НАБУ: Офис генпрокурора пытается вывести дело по подозрению замглавы Офиса президента из подследственности Бюро

12:53 27.01.2021
Прокуратура Крыма просит Интерпол о международном розыске самолетов-нарушителей

Прокуратура Крыма просит Интерпол о международном розыске самолетов-нарушителей

16:44 26.01.2021
Кандидата в депутаты Киевсовета будут судить за организацию "сетки" подкупа избирателей – прокуратура

Кандидата в депутаты Киевсовета будут судить за организацию "сетки" подкупа избирателей – прокуратура

15:00 26.01.2021
Юриста одной из крупнейших украинских компаний-провайдеров будут судить за госизмену – Офис генпрокурора

Юриста одной из крупнейших украинских компаний-провайдеров будут судить за госизмену – Офис генпрокурора

19:43 25.01.2021
Венедиктова обсудила с послом ЕС реформу прокуратуры в Украине и конкурс на главу САП

Венедиктова обсудила с послом ЕС реформу прокуратуры в Украине и конкурс на главу САП

12:21 22.01.2021
Руководство одного из госпредприятий уличили в уклонении от уплаты более 157 млн грн налогов

Руководство одного из госпредприятий уличили в уклонении от уплаты более 157 млн грн налогов

10:56 20.01.2021
Украина объявила в розыск директора предприятия, обеспечивающего топливом военные самолеты в аэропорту Симферополя – Офис генпрокурора

Украина объявила в розыск директора предприятия, обеспечивающего топливом военные самолеты в аэропорту Симферополя – Офис генпрокурора

15:19 18.01.2021
В Запорожье прокуратура изъяла у мужчины наркотики на сумму более 11 млн грн

В Запорожье прокуратура изъяла у мужчины наркотики на сумму более 11 млн грн

12:59 14.01.2021
Прокуратура АРК продолжит предоставлять материалы для защиты нарушенных прав украинцев

Прокуратура АРК продолжит предоставлять материалы для защиты нарушенных прав украинцев

09:15 13.01.2021
Группа "Нафтогаз" в 2020 году перечислила в госбюджет 141,5 млрд грн

Группа "Нафтогаз" в 2020 году перечислила в госбюджет 141,5 млрд грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Государства-соседи ЕС получат в 2021 году достаточное количество доз вакцины против коронавируса – президент Еврокомиссии Зеленскому

Санкции США против нардепа Дубинского обоснованы публичной и секретной информацией - источник

Апелляционный суд оставил под стражей фигуранта "дела Шеремета" Антоненко

НАБУ: Офис генпрокурора пытается вывести дело по подозрению замглавы Офиса президента из подследственности Бюро

Российские наемники применили БПЛА возле Водяного. Ранены двое украинских военных – штаб ООС

ПОСЛЕДНЕЕ

Государства-соседи ЕС получат в 2021 году достаточное количество доз вакцины против коронавируса – президент Еврокомиссии Зеленскому

Двое украинских военнослужащих получили легкие ранения в районе Водяного – украинская делегация в ТКГ

Санкции США против нардепа Дубинского обоснованы публичной и секретной информацией - источник

Апелляционный суд оставил под стражей фигуранта "дела Шеремета" Антоненко

Из-за лесных пожаров в 2020г Чернобыльская зона потеряла почти 40% туристических локаций

Контрабанду осуждает менее 10% украинцев – исследование

В США начинают использовать собак на спортивных мероприятиях для выявления заболевших COVID-19 зрителей

Российские наемники применили БПЛА возле Водяного. Ранены двое украинских военных – штаб ООС

В воюющей стране не может быть и речи о проведении референдумов - мнение

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Гвинее - РФПИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА