Правоохранители сообщили о подозрении 11 членам ОПГ за уклонения от уплаты 250 млн грн налогов на экспорте орехов

Правоохранители сообщили о подозрении 11 членам организованной преступной группы по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, использования заведомо поддельных документов, служебного подлога и представления для проведения государственной регистрации документов, содержащих заведомо ложные сведения.

Как сообщает Офис генерального прокурора, по данным следствия, подозреваемые уклонились от уплаты общеобязательных налогов и сборов в бюджет в особо крупных размерах при экспорте товара "орех грецкий" незаконного происхождения в страны Европейского Союза и Ближнего Востока на территории Черновицкой области.

Отмечается, что в состав организованной преступной группы вошли физические и юридические лица. Так, они предварительно приобретали грецкие орехи у людей, а после через ряд подконтрольных специально созданных предприятий организовывал экспорт товара путем использования поддельных документов о покупке у фиктивных предприятий.

"При этом они скрывали реальные объемы доходов и не отражали их в бухгалтерском и налоговом учете. Их преступная деятельность прикрывалась сотрудниками Главного управления Государственной фискальной службы в Черновицкой области. В результате таких действий в бюджет не уплачено более 250 млн грн налогов", - сказано в сообщении.

Сейчас принимаются меры по избранию подозреваемым меры пресечения.