События

15:09 29.01.2021

Российские наемники применили БПЛА возле Водяного. Ранены двое украинских военных – штаб ООС

1 мин читать
Российские наемники применили БПЛА возле Водяного. Ранены двое украинских военных – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе в пятницу применили беспилотный летательный аппарат возле Водяного, в результате чего ранения получили двое украинских военных, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 29 января, российско-оккупационные войска в очередной раз не выполнили достигнутые договоренности и нарушили режим прекращения огня. Так, в полдень, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье. В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников еще раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться мирных договоренностей. О действиях оккупантов сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - добавили в штабе ООС.

 

Теги: #всу #оос #раненые #бпла
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:18 29.01.2021
Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки и Опытного – Минобороны Украины

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки и Опытного – Минобороны Украины

07:32 29.01.2021
За сутки российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

За сутки российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

18:39 28.01.2021
Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

07:28 28.01.2021
Российские наемники на Донбассе за сутки 10 раз нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали

Российские наемники на Донбассе за сутки 10 раз нарушили режим тишины, украинские военные не пострадали

20:30 27.01.2021
Хомчак в Брюсселе принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО

Хомчак в Брюсселе принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО

18:10 27.01.2021
Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

Российские наемники 6 раз нарушили режим тишины на Донбассе с начала суток – штаб ООС

07:48 27.01.2021
Российские наемники на Донбассе за сутки пять раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

Российские наемники на Донбассе за сутки пять раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

17:45 26.01.2021
Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, украинские военные ответили огнем

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, украинские военные ответили огнем

07:40 26.01.2021
Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, один украинский военнослужащий получил ранение – штаб ООС

07:36 25.01.2021
Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим тишины за сутки, украинские военные не пострадали

Российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим тишины за сутки, украинские военные не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ВАКС арестовал средства нардепа, подозреваемого в завладении более 93млн грн ПАО "Укрзализныци" – САП

Ткаченко шокирован информацией, что в Доме профсоюзов на Майдане Независимости собираются открыть покерный клуб

Украина ввела санкции против китайских акционеров "Мотор-Сичи"

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки и Опытного – Минобороны Украины

Кравчук: с Москвой ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно

ПОСЛЕДНЕЕ

В США начинают использовать собак на спортивных мероприятиях для выявления заболевших COVID-19 зрителей

В воюющей стране не может быть и речи о проведении референдумов - мнение

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Гвинее - РФПИ

Регулятор не увидел связи между случаями смерти пожилых европейцев и вакциной Pfizer/BioNTech

ВАКС арестовал средства нардепа, подозреваемого в завладении более 93млн грн ПАО "Укрзализныци" – САП

Ткаченко шокирован информацией, что в Доме профсоюзов на Майдане Независимости собираются открыть покерный клуб

Украина ввела санкции против китайских акционеров "Мотор-Сичи"

Снег с дождем ожидается в субботу на значительной территории Украины

Лукашенко заявил, что никого не боится и что ему нечего стыдиться

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 361 больного коронавирусом – Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА