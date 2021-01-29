Российские наемники применили БПЛА возле Водяного. Ранены двое украинских военных – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе в пятницу применили беспилотный летательный аппарат возле Водяного, в результате чего ранения получили двое украинских военных, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, 29 января, российско-оккупационные войска в очередной раз не выполнили достигнутые договоренности и нарушили режим прекращения огня. Так, в полдень, применив беспилотный летательный аппарат типа "квадрокоптер", противник сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье. В результате двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения", - сказано в сообщении на странице в Facebook.

Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное.

"Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников еще раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает придерживаться мирных договоренностей. О действиях оккупантов сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - добавили в штабе ООС.