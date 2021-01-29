Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Гвинее - РФПИ

Гвинея зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в пятницу.

"Республика Гвинея стала вторым государством Африки, которое зарегистрировало вакцину "Спутник V"", - приводит РФПИ слова гендиректора фонда Кирилла Дмитриева.

Он сообщил, что прививку вакциной "Спутник V" уже получил президент республики Альфа Конде.

Препарат "Спутник V" зарегистрирован также в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии и ОАЭ.