События

14:38 29.01.2021

Регулятор не увидел связи между случаями смерти пожилых европейцев и вакциной Pfizer/BioNTech

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Регулятор не увидел связи между случаями смерти пожилых европейцев и вакциной Pfizer/BioNTech

Связи между смертями пожилых людей в ЕС и вакцинацией препаратом Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech не выявлено, сообщает в пятницу Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

"Это обновление безопасности включает оценку комитетом по безопасности агентства (PRAC) смертей, зарегистрированных после вакцинации препаратом Comirnaty, в том числе смертей у ослабленных пожилых людей. PRAC провел анализ этих случаев и принял во внимание наличие других заболеваний и уровень смертности для соответствующих возрастных групп. PRAC пришел к выводу, что данные не показывают связи с вакцинацией Comirnaty", - говорится в заявлении агентства.

Вакцину одобрили к применению в ЕС 21 декабря 2020 года. Производителем Comirnaty на сайте агентства и в документах числится немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американская Pfizer.

Ранее поступали сообщения о вызвавших подозрения врачей случаях смерти пожилых людей вскоре после вакцинации этим препаратом. В частности, такие случаи произошли в ФРГ, а также за пределами ЕС - в Швейцарии, Норвегии.

Теги: #коронавирус #вакцина
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