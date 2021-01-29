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14:36 29.01.2021

ВАКС арестовал средства нардепа, подозреваемого в завладении более 93млн грн ПАО "Укрзализныци" – САП

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ВАКС арестовал средства нардепа, подозреваемого в завладении более 93млн грн ПАО "Укрзализныци" – САП

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по ходатайству детективов НАБУ, согласованном прокурором САП, в пятницу арестовал средства народного депутата 9-го созыва, подозреваемого в завладении более 93 млн грн ОАО "Укрзализныци", то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины, сообщает пресс-служба САП.

"Так, по решению суда арестовано более $100 тыс. и более EUR100 тыс., изъятые у народного депутата во время обысков. Указанные средства арестованы на срок судебного следствия и рассмотрения дела в суде", - говорится в обнародованном в пятницу сообщении.

В САП отметили, что постановление может быть обжаловано в суде апелляционной инстанции в течение пяти дней с момента его объявления.

В САП напомнили, что в рамках досудебного расследования установлено, что группа должностных лиц филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця" с привлечением подконтрольных предприятий-посредников организовала процедуры открытых торгов по закупке стрелочных переводов, запасных частей к ним и комплектов раздельного скрепления.

Несмотря на то, что ОАО "Днепропетровский стрелочный завод" является единственным производителем стрелочной продукции на территории Украины, победителями торгов стали две компании-посредника. Интересно, что бенефициарным владельцем одной из этих компаний оказался народный депутат.

Кроме того, установлено, что он лично лоббировал выделение денежных средств из бюджета "Укрзализныци" на закупку товаров у именно этих компаний. В результате реализации такой преступной схемы, согласно итогам экспертиз, предприятие в течение 2015-2017 гг. "Укрзализныця" переплатила за поставки товаров более 93 млн грн.

В течение января-февраля 2019 года были уведомлены о подозрении восемь лиц, а именно – глава правления-гендиректор производителя стрелочной продукции; первому заместителю генерального директора производителя стрелочной продукции; директор фиктивной компании-победителя торгов; директор компании-посредника, три сотрудника и бывший заместитель руководителя филиала "Центр обеспечения производства" "Укрзализныци".

В октябре 2019 года, после предоставления Верховной Радой согласия, был уведомлен о подозрении и избрана мера пресечения народному депутату, задействованному в схеме.

Ранее сообщалось, что 31 октября 2019 года Рада согласие на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Ярослава Дубневича. Национальное антикоррупционное бюро Украины заявляло, что собрало достаточно доказательств для уведомлении его о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

По версии следствия, деяния парламентария повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн. Так, собранные доказательства дают основания подозревать, что, будучи народным депутатом и находясь на посту председателя комитета ВР по вопросам транспорта, он был осведомлен о финансовом положении "Укрзализныцы", ее потребностей при проведении госзакупок, "а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления".

Теги: #нардеп #сап #преступление #набу #укрзализныця
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