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13:18 29.01.2021

Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки и Опытного – Минобороны Украины

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Российские наемники нарушили режим прекращения огня возле Авдеевки и Опытного – Минобороны Украины

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала пятницы, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня на Донецком направлении. Так, утром, противник совершил неприцельных выстрелов из ручного противотанкового и подствольного гранатометов в районе населенного пункта Авдеевка. А вблизи Опытного совершил 4 выстрела с подствольного гранатомета", - сообщила спикер Минобороны Юлия Шевченко в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Так, потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Кроме того, по информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на временно оккупированной территориях в Донецкой и Луганской областях так называемые власти активизировали агитацию местного населения для прохождения военной службы.

"Возросло количество объявлений в местных СМИ и на платформах российских информационных сетей, массово рассылаются СМС-сообщения, увеличено количество пропагандистских групп от соединений и частей оккупантов для работы с местным населением. В то же время для недопущения снижения уровня комплектования личным составом в соединениях и частях первой и второй армейских корпусов российское оккупационное командование пытается принудительно удерживать лиц, не желающих продолжать службу после окончания контракта", - сказано в сообщении.

В частности, по информации ГУР, действует указание не выдавать документы, удостоверяющие личность.

Теги: #оос #минобороны
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