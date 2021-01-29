Снег с дождем ожидается в субботу на значительной территории Украины

В субботу ночью на Закарпатье, в Прикарпатье, восточных и Запорожской областях, днем в Украине снег, на Закарпатье, в южных, восточных и большинстве центральных областей с дождем, сообщает Укргидрометцентр.

На дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с, в восточных областях и Приазовье, днем и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; в восточных областях и южной части ночью около 0°, днем 2-7 ° тепла.

В Киеве в субботу - ночью без осадков, днем снег, на дорогах гололедиця; температура ночью 6-8° мороза, днем 0-2° мороза.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 января самая высокая температура днем была 7,9° в 2002г., самая низкая ночью -25,0° в 1941г.

В воскресенье, 31 января, ночью снег и дождь, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской областях значительные осадки; днем в Украине без существенных осадков, лишь на северо-востоке небольшие осадки; температура ночью и днем 1-6° мороза, в восточных, Днепропетровской областях, Приазовье и Крыму ночью и днем 0-5° тепла.

На дорогах, кроме юго-востока, гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме запада, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве 31 января ночью мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-18 м/с.

Температура ночью и днем 2-4° мороза