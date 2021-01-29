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12:39 29.01.2021

Лукашенко заявил, что никого не боится и что ему нечего стыдиться

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Лукашенко заявил, что никого не боится и что ему нечего стыдиться

Александр Лукашенко во время встречи со студентами в пятницу заявил, что ему нечего стыдиться за любые свои поступки.

"Когда я сказал, да, я поеду в БГУ, Наталья Ивановна (Кочанова, председатель Совета республики - ИФ) обрадовалась. Она не верила, что после всех этих событий я вообще приеду к студентам. Слушайте, вы должны учесть одно обстоятельство. Я в своей стране абсолютно никого не боюсь. Мне нечего стыдиться перед вами за любые свои поступки", - заявил Лукашенко. Его цитирует близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул первого".

Лукашенко подчеркнул, что он "не святой". "Невозможно проработать президентом больше четверти века и где-то не оступиться, не совершить ошибки. Но системных ошибок мы с вами не допустили", - резюмировал он.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.

Теги: #лукашенко #беларусь
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