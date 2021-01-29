В Киеве за минувшие сутки обнаружили 361 больного коронавирусом – Кличко

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 361 больного коронавирусом, умерли 9 человек, сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 361 больного COVID-19. Умерли 9 человек. Всего за период пандемии в столице 2 335 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 127 833", - сообщил Кличко на онлайн-брифинге в пятницу.

Среди заболевших: 203 женщины в возрасте от 18 до 84-х лет и 6 девочек от 2 до 17 лет. А также 142 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет и 10 мальчиков от одного до 17-лет. Заболели, в частности, 15 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 32 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

"И у нас, уже в течение недели, положительная динамика количества тех, кто преодолел коронавирус. За прошедшие сутки в городе выздоровели еще 1 735 человек. Всего излечились от вируса 65 722 жители столицы", - отметил Кличко.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Святошинском районе – 65, в Днепровском – 58, в Деснянском районе - 48 случаев.

"В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1 105 больных коронавирусом. Из них 1 ребенок. 763 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 902 человека. Под аппаратами ИВЛ - 26 больных", - сказал мэр Киева.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - почти 28%.

"Город подготовил в целом почти 4,2тыс. коек для приема больных коронавирусом. Более 3,3тыс. из них оборудованы подачей кислорода. Это почти 80% коек", - подчеркнул Кличко.