Все школы и детсады Киева работают - Кличко

Все столичные учебные заведения на сегодняшний день работают, ни одно из них не закрыто на карантин, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Ситуация с учебным процессом в столице - контролируемая. На сегодняшний день в Киеве работают все школы. Ни одна из них не закрыта на карантин. На дистанционном обучении находятся шесть классов в шести школах города", - сказал Кличко во время онлайн-брифинга.

По его словам всего инфицированных коронавирусом школьников в Киеве - 108. Также болеет 91 педагог.

"В детских садах, через выявлены случаи вируса, временно закрыты 43 группы в 36 садах. Ни один садик не закрыли на карантин", - сообщил мэр.

Наполненность детей в садах - более 60%.