С марта в Нацполиции появится инспекция по надзору за работой полицейских

С весны 2021 года в структуре Национальной полиции Украины начнет работу Департамент по надзору за работой всей системы полиции.

В пятницу в ходе коллегии в Киеве глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал, то в минувшем году за совершение преступлений были уволены 142 полицейских, за нарушение дисциплины - 371.

"Я инициировал создание нового департамента, который заработает уже с 1 марта. Это будет главная инспекция, которая будет наблюдать за работой всей системы Нацполиции и анализировать эффективность предоставления полицейских услуг гражданам", - сообщил глава Нацполиции.

При этом он добавил: "Человеческая просьба: не надо вешать ярлыки на весь многотысячный коллектив полиции из-за непорядочности отдельных лиц. Мы пытаемся стать лучше и работаем над ошибками".