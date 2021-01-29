События

11:25 29.01.2021

Глава Нацполиции: необходимо усилить ответственность за вождение в нетрезвом виде и нарушения пешеходов

1 мин читать
Глава Нацполиции: необходимо усилить ответственность за вождение в нетрезвом виде и нарушения пешеходов

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко надеется, что в этом году Верховная Рада примет законопроекты, усиливающие ответственность за управление автомобилем в нетрезвом виде и нарушения пешеходов.

В пятницу в ходе коллегии в Киеве Клименко напомнил, что в настоящее время в Украине работают 28 комплексов автофиксации правонарушений на дорогах. "На некоторых участках автодорог, где размещены эти камеры, количество ДТП уменьшилось втрое"- сказал глава Нацполиции.

По его словам, в прошлом году было зафиксировано более 168 тысяч ДТП, чаще всего их причиной было превышение скорости, нарушение правил маневрирования и вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Клименко подчеркнул, что ведомство разработало ряд законодательных инициатив, направленных на усиление ответственности за нарушения на дорогах. В частности, по его словам, речь идет о законопроекте об усилении ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде и проекта закона о внесении изменений в админкодекс об усилении ответственности пешеходов за нарушения правил дорожного движения. (Оба законопроекта приняты в первом чтении -ИФ).

"Надеюсь, что в этом году депутаты примут эти законопроекты"- подчеркнул глава Нацполиции.

Теги: #пдд #клименко #полиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:51 29.01.2021
С марта в Нацполиции появится инспекция по надзору за работой полицейских

С марта в Нацполиции появится инспекция по надзору за работой полицейских

10:20 29.01.2021
Полиция Украины не получала поручений о розыске экс-замглавы СБУ Нескоромного - источник

Полиция Украины не получала поручений о розыске экс-замглавы СБУ Нескоромного - источник

04:04 29.01.2021
В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП

В Николаеве пьяный водитель сбил патрульную и пытался скрыться с места ДТП

10:28 26.01.2021
В Киеве мужчина с ножом напал на посетителя больницы, злоумышленник задержан

В Киеве мужчина с ножом напал на посетителя больницы, злоумышленник задержан

11:29 25.01.2021
Полиция призывает к диалогу участников "тарифных протестов" и местные власти

Полиция призывает к диалогу участников "тарифных протестов" и местные власти

06:15 24.01.2021
Похищенного харьковчанина нашли и освободили в Кировоградской области – полиция

Похищенного харьковчанина нашли и освободили в Кировоградской области – полиция

16:58 23.01.2021
В Киеве во время акции в поддержку Навального возле посольства РФ произошел конфликт

В Киеве во время акции в поддержку Навального возле посольства РФ произошел конфликт

04:54 23.01.2021
На Харьковщине начальник теротдела Нацполиции требовал 40 тыс. грн за непрепятствование лесозаготовке

На Харьковщине начальник теротдела Нацполиции требовал 40 тыс. грн за непрепятствование лесозаготовке

02:41 22.01.2021
Пресс-секретаря Навального оставляют на ночь в полиции до суда

Пресс-секретаря Навального оставляют на ночь в полиции до суда

16:31 20.01.2021
В Одессе задержали мужчину, ходившего по улице с отрезанной головой в руках и обмотанного человеческими внутренностями

В Одессе задержали мужчину, ходившего по улице с отрезанной головой в руках и обмотанного человеческими внутренностями

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кравчук: с Москвой ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно

С марта в Нацполиции появится инспекция по надзору за работой полицейских

Зеленский: Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой

Полиция Украины не получала поручений о розыске экс-замглавы СБУ Нескоромного - источник

Тарифы на тепло и горячую воду на местах не должны повышаться - Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

Снег с дождем ожидается в субботу на значительной территории Украины

Лукашенко заявил, что никого не боится и что ему нечего стыдиться

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 361 больного коронавирусом – Кличко

Борьба со «скрутками» и «тенью». Минфин и аграрии призывают снизить НДС до 14%

Все школы и детсады Киева работают - Кличко

Кравчук: с Москвой ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно

Зеленский: Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой

Руководитель миссии Украины при НАТО будет назначен в ближайшее время - Стефанишина

Суд приговорил сотрудника "Новой Пошты" к 3 годам лишения свободы за кражу техники из посылок

Власти уже провели проверку частных организаций, которые предоставляют соцуслуги в 20 областях и Киеве - Лазебная

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА