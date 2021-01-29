События

11:21 29.01.2021

Зеленский: Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой

1 мин читать
Зеленский: Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти героев Крут, отметив, что они выполняли по сути ту же задачу, что и сейчас украинские военные на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский в пятницу утром возложил цветы к памятному кресту героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

"Для Украины теперь и более ста лет назад угроза одинакова. Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой. Хотя условия неодинаковы - мы теперь действительно крепче. Наши мечты уже немного другие, потому что имеем многое из того, о чем в 1918-м предыдущие поколения и думать не смели", - сказал президент.

Так, Зеленский призвал и сегодня, во время политических противостояний, не забывать о чести и искренности, с которыми защищали и защищают украинцы свое государство – будь то под Крутами, или на Донбассе.

Также Зеленский установил лампаду к могиле героя Украины Александра Клитинского, погибшего в Доме профсоюзов во время Революции Достоинства и погибшего в боях за Иловайск кавалера ордена Даниила Галицкого Маркиана Паславского.

К церемонии также присоединились председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Теги: #зеленский #герои_крут
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:16 29.01.2021
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских юр- и физлиц

Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских юр- и физлиц

09:58 29.01.2021
Зеленский анонсировал презентацию новой программы "Здоровая Украина"

Зеленский анонсировал презентацию новой программы "Здоровая Украина"

09:56 29.01.2021
Зеленский: ежегодно будут выделяться президентские гранты для обучения за рубежом с условием отработки в Украине на госслужбе

Зеленский: ежегодно будут выделяться президентские гранты для обучения за рубежом с условием отработки в Украине на госслужбе

09:45 29.01.2021
Зеленский заявляет, что закон о сокращении Рады "в очереди"

Зеленский заявляет, что закон о сокращении Рады "в очереди"

09:35 29.01.2021
Зеленский: Уже в этом году украинцы смогут получить доступную ипотеку на жилье

Зеленский: Уже в этом году украинцы смогут получить доступную ипотеку на жилье

09:28 29.01.2021
Тарифы на тепло и горячую воду на местах не должны повышаться - Зеленский

Тарифы на тепло и горячую воду на местах не должны повышаться - Зеленский

17:36 28.01.2021
Зеленский обсудил с Рябикиным реформирование таможни и наполнение госбюджета на 2021 год

Зеленский обсудил с Рябикиным реформирование таможни и наполнение госбюджета на 2021 год

16:48 28.01.2021
В Офисе президента заявляют, что Зеленский и Коломойский не общаются

В Офисе президента заявляют, что Зеленский и Коломойский не общаются

16:39 28.01.2021
Ермак о втором президентском сроке Зеленского: думаю, определяться он будет по окончании первого

Ермак о втором президентском сроке Зеленского: думаю, определяться он будет по окончании первого

19:02 27.01.2021
АТП просит президента Зеленского взять под контроль выполнение меморандума с "зелеными" инвесторами

АТП просит президента Зеленского взять под контроль выполнение меморандума с "зелеными" инвесторами

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кравчук: с Москвой ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно

С марта в Нацполиции появится инспекция по надзору за работой полицейских

Полиция Украины не получала поручений о розыске экс-замглавы СБУ Нескоромного - источник

Тарифы на тепло и горячую воду на местах не должны повышаться - Зеленский

Количество вылечившихся от коронавируса в Украине превысило 1 млн человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Снег с дождем ожидается в субботу на значительной территории Украины

Лукашенко заявил, что никого не боится и что ему нечего стыдиться

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 361 больного коронавирусом – Кличко

Борьба со «скрутками» и «тенью». Минфин и аграрии призывают снизить НДС до 14%

Все школы и детсады Киева работают - Кличко

Кравчук: с Москвой ни о чем договориться в нормальных условиях невозможно

С марта в Нацполиции появится инспекция по надзору за работой полицейских

Глава Нацполиции: необходимо усилить ответственность за вождение в нетрезвом виде и нарушения пешеходов

Руководитель миссии Украины при НАТО будет назначен в ближайшее время - Стефанишина

Суд приговорил сотрудника "Новой Пошты" к 3 годам лишения свободы за кражу техники из посылок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА