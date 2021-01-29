Зеленский: Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии почтения памяти героев Крут, отметив, что они выполняли по сути ту же задачу, что и сейчас украинские военные на Донбассе.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский в пятницу утром возложил цветы к памятному кресту героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

"Для Украины теперь и более ста лет назад угроза одинакова. Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой. Хотя условия неодинаковы - мы теперь действительно крепче. Наши мечты уже немного другие, потому что имеем многое из того, о чем в 1918-м предыдущие поколения и думать не смели", - сказал президент.

Так, Зеленский призвал и сегодня, во время политических противостояний, не забывать о чести и искренности, с которыми защищали и защищают украинцы свое государство – будь то под Крутами, или на Донбассе.

Также Зеленский установил лампаду к могиле героя Украины Александра Клитинского, погибшего в Доме профсоюзов во время Революции Достоинства и погибшего в боях за Иловайск кавалера ордена Даниила Галицкого Маркиана Паславского.

К церемонии также присоединились председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.