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10:58 29.01.2021

Суд приговорил сотрудника "Новой Пошты" к 3 годам лишения свободы за кражу техники из посылок

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Суд приговорил сотрудника "Новой Пошты" к 3 годам лишения свободы за кражу техники из посылок

Суд приговорил работника терминала "Новой Пошты" в Полтаве к трем годам лишения свободы и лишения права занимать должности, связанные с обслуживанием товарно-материальных ценностей, за кражу техники из посылок клиентов.

Как сообщила пресс-служба "Новой Пошты" в пятницу, инцидент случился в апреле 2020 года с сотрудником, который только устроился работать в компанию.

"Злоумышленника обнаружила служба безопасности компании при расследовании претензии одного из клиентов, который заявил о нехватке мобильного телефона в полученном отправлении. Благодаря установленным на терминале камерам видеонаблюдения личность злоумышленника удалось установить оперативно, позже он сам во всем признался. Сотрудник был уволен из компании, вся информация по делу была передана правоохранительным органам", - рассказали в "Новой Поште".

Теги: #нова_пошта #кадры #суд
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