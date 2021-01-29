Власти уже провели проверку частных организаций, которые предоставляют соцуслуги в 20 областях и Киеве - Лазебная

Власти уже провели проверку организаций негосударственной формы собственности, которые предоставляют социальные услуги в 20 областях и Киеве, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

«По состоянию на конец вчерашнего дня проведена работа по выявлению и проверки предоставляющих социальные услуги организаций негосударственной формы в 20 областях и Киеве. Информацию еще не предоставили Закарпатская, Запорожская, Киевская и Одесская области», - сказала Лазебная в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

По словам министра, в регионах, где уже прошла проверка, выявлено 334 предоставляющих социальные услуги организаций негосударственной формы собственности.