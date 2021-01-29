Полиция Украины не получала поручений о розыске экс-замглавы СБУ Нескоромного - источник

В Национальную полицию Украины не поступало поручений о розыске бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"В Нацполицию и Бюро украинского Интерпола не поступало поручений о розыске Нескоромного", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, 27 января Нескоромному объявили о подозрении в организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, сообщает пресс-центр СБУ.

"Бывшему первому заместителю председателя Службы безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в совершении преступления - организации подготовки убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В частности, речь идет о ч.1 ст.14, ч.2 ст.28 и ст.348 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

23 января Служба безопасности Украины сообщила о задержании действующего сотрудника ведомства, который пытался убить сотрудника спецслужбы.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Заказчик – экс-зампред спецслужбы Дмитрий Нескоромный объявлен в розыск, сообщил журналист, главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Ранее агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник в правоохранительных органах сообщало, что в ближайшее время следствие планирует сообщить, что мотивом заказа на устранение начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова было то, что он являлся единственным препятствием для получения экс-заместителем главы спецслужбы Дмитрием Нескоромным высокой должности в руководстве СБУ.