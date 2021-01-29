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09:52 29.01.2021

"Укравтодор" возобновил движение на всей дороге Одесса-Рени

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"Укравтодор" возобновил движение на всей дороге Одесса-Рени

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") снял ограничения на движение автотранспорта на дороге М-15 Одесса-Рени.

"С 07:00 29 января 2021 года снимаются ограничения и возобновляется движение легковых транспортных средств на всей автомобильной дороге госзначения М-15 Одесса-Рени (на г. Бухарест)", - говорится в сообщении на странице "Укравтодора" в Facebook.

Как сообщалось, "Укравтодор" закрыл движение на дороге Одесса-Рени для автотранспортных средств всех категорий в связи с ухудшением погодных условий вечером 27 января.

По данным Укргидрометцентра, в течение ближайших суток, 29 января, погода в Украине начнет улучшаться - ожидается ослабление, а днем на юге и прекращение осадков, температура немного снизится.

Теги: #дороги #укравтодор
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