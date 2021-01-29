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09:28 29.01.2021

Тарифы на тепло и горячую воду на местах не должны повышаться - Зеленский

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Тарифы на тепло и горячую воду на местах не должны повышаться - Зеленский

На совещании с городскими головами и руководством НАК «Нафтогаз Украины» договорились, что на местах тарифы на тепло и горячую воду не вырастут, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеблоге.

«Я призываю местные власти, в полномочия которой входят именно эти вопросы, отнестись к этому ответственно, с мыслью в первую очередь об обычных людях, рядовых украинцев», - подчеркнул глава государства.

Зеленский напомнил, что Кабинет министров установил предельную цену в 6,99 грн за 1 куб. м газа для бытовых потребителей.

«Меньше может быть, больше - нет, не может быть. Это касается всего отопительного сезона. И это точно конец планам некоторых монополистов. Они очень хотели, чтобы выросли три вещи: тарифы, их собственные карманы и недовольство среди людей », - отметил президент.

Глава государства сообщил, что весной все газоснабжающие компании должны представить населению годовые продукты.

«Там должно быть выгодна, фиксированная цена на весь год. Чтобы наши люди смогли планировать свой бюджет, видели цену и знали, что никто не вправе ее неожиданно задирать », - сказал президент.

Он также напомнил, что правительство упростило доступ к субсидиям, и большинство граждан может получить их сразу после заявки. На субсидии Кабинет министров должен выделить необходимые средства.

«В целом вопрос тарифов должно быть проанализированы и решены комплексно, по моему поручению правительство и НКРЭКП занимаются сейчас этим. Одним словом - работаем, чтобы в ваших домах было тепло, а в ваших кошельках не было пусто », - подчеркнул Зеленский.

Теги: #зеленский #тарифы
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