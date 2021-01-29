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08:38 29.01.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 101 млн, число жертв - 2,19 млн

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 101 млн, число жертв - 2,19 млн

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы составило 101 млн 453 тыс. 597 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 191 тыс. 78, выздоровели более 72 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено 25 млн 762 тыс. 726 инфицированных COVID-19, зафиксировано 433 тыс. 67 летальных исходов, излечились более 15 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 10 млн 720 тыс. 48, число скончавшихся - 154 тыс. 10, поправились более 10,3 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 9 млн 58 тыс. 687 заболевших, из них умерли 221 тыс. 547 человек, вылечились более 7,9 млн.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 282,4. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 336 человек, Индии - 111, Бразилии - 1 тыс. 39.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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