Дело замглавы райсуда Харькова, уличенного в получении взятки, направлено в суд

Прокуроры специализированной антикоррупционной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении замглавы одного из райсудов Харькова, подозреваемого в получении взятки $4 тыс. (ч.3 ст.368 УК Украины)

"В рамках досудебного расследования, которое проводили детективы НАБУ, установлено, что при рассмотрении обвинительного акта в уголовном производстве указанный судья выразил защитнику обвиняемого просьбу предоставить неправомерную выгоду в сумме $4 тыс. за вынесение постановления о возвращении обвиняемому изъятых во время досудебного расследования денежных средств в сумме более $30 тыс.", - сообщается на официальной странице САП в Facebook.

По информации ведомства, после получения требуемой суммы судья удовлетворил ходатайство стороны защиты и вынес решение, которым обязал вернуть деньги, изъятые в ходе досудебного расследования.