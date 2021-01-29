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08:17 29.01.2021

В результате непогоды обесточены 358 населенных пунктов в семи областях Украины

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В результате непогоды обесточены 358 населенных пунктов в семи областях Украины

В результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) по состоянию на утро пятницы обесточены 358 населенных пункта в семи областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 29 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 358 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Николаевская - 140, Одесская - 133, Кировоградская - 38, Днепропетровская - 19 Запорожская - 17 Херсонская - 6 и Киевская – 5", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в пятницу.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В ГСЧС отметили, что 28 января в Одесской области на автодороге М-05 Киев - Одесса в связи со снежными переметами вызванными порывистым ветром возник затор из крупногабаритных транспортных средств на участке Знаменка - Ревова в направлении Киева (около 300 автомобилей). Расчищен проезд двух полос в направлении Одессы и обеспечено движение легковых автомобилей в обоих направлениях. На данном участке продолжает работу 23 единицы техники и 34 человека, из них от ГСЧС 9 единиц техники и 20 человек личного состава.

В ведомстве подчеркнули, что всего с начала непогоды подразделениями ГСЧС проведена буксировка более 900 единиц автотранспортных средств (из них 28 карет скорой медицинской помощи, 25 автобусов) и оказана помощь более 1 тыс. 800 лицам (из них 3 роженицам), распилено и убрано 69 поваленных деревьев, расчищено 750 км дорожного покрытия от снега. От ГСЧС привлекалось 912 человек личного состава и 288 единиц техники.

"По состоянию на 7.00 29 января … транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения страны обеспечено, за исключением ограничения движения тяжеловесных автотранспортных средств и пассажирских автобусов на автомобильных дорогах государственного значения М-15 Одесса - Рени и М-16 Одесса - Кучурган в Одесской области , а также М-13 Кропивницкий - Платоново в Николаевской области", – говорится в сводке, со ссылкой на Службу автомобильных дорог (САД).

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от САД привлечено более 1 тыс. 700 работников и 1 тыс. 480 единиц техники.

Теги: #сводка #непогода
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