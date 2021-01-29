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07:56 29.01.2021

Британия из-за коронавируса закрыла самый загруженный в мире авиамаршрут Дубай-Лондон

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Британия из-за коронавируса закрыла самый загруженный в мире авиамаршрут Дубай-Лондон

Власти Великобритании с пятницы вводят запрет на прямые пассажирские рейсы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и обратно, закрыт самый загруженный в мире международный авиамаршрут Дубай-Лондон.

ОАЭ, Бурунди и Руанда внесены в Великобритании в список стран, пассажирское сообщение с которыми прекращено из опасений распространения более заразного и потенциально устойчивого к вакцине штамма COVID-19, впервые выявленного в Южной Африке.

"Это означает, что людям, которые были в этих странах или следовали транзитом через них, будет отказано во въезде, за исключением граждан Великобритании, Ирландии и третьих стран, имеющими право проживать в Великобритании. Они по прибытии должны будут самоизолироваться в течение десяти дней дома", - заявил министр транспорта Великобритании Грант Шеппс в Твиттере.

Авиакомпании Emirates и Etihad Airways объявили, что приостанавливают все пассажирские рейсы в Великобританию с 13:00 по Гринвичу (15:00 по Киеву) в пятницу, когда решение о прекращении прямого авиасообщения вступит в силу.

Аэропорт Дубая в своем заявлении посоветовал пассажирам, уже забронировавшим билеты на рейсы в Великобританию, не приезжать в аэропорт после вступления запрета в силу и связаться со своей авиакомпанией.

Теги: #оаэ #великобритания #авиарейсы #запрет
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