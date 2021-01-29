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07:32 29.01.2021

За сутки российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

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За сутки российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины использовав стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы, без потерь, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 28 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь среди украинских защитников нет", – сказано в утренней сводке штаба на странице в Фейсбук в пятницу.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Водяного на Приазовье противник открывал огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Катериновки противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

"С начала текущих суток, 29 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сводке.

Теги: #оос #сводка
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