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06:12 29.01.2021

В Киеве символически открыли парк украинско-израильской дружбы

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В Киеве символически открыли парк украинско-израильской дружбы

В Киеве на Парковой дороге в четверг символически открыли парк украинско-израильской дружбы, сообщает Киевская городская государственная администрация.

      Как сообщает пресс-служба КГГА, открытие приурочено к еврейскому празднику обновления природы Ту би-Шват и является вторым этапом проекта посольства Государства Израиль в Украине по развитию ландшафтно-парковой зоны. В прошлом году здесь высадили яблоневый сад, а в этом году установили новые скамейки и шахматные столы.

      "В этом году мы отмечаем 30 лет дипломатических отношений между Украиной и Израилем. Именно Израиль был одним из первых государств, с которым Украина заключила дипломатические отношения. Открытие этого парка является символом нашей дружбы и плодотворного сотрудничества. Киев - открытый город, и для нас уже является хорошей традицией вместе с городами-побратимами и дружественными государствами открывать такие локации. Желаю, чтобы наши дипломатические отношения были и в дальнейшем дружественными, партнерскими и взаимовыгодными", - сказал замглавы КГГА Александр Харченко.

      В горадминистрации напомнили, что в Киеве успешно реализуется проект по развитию общественных пространств "Киев - город мира". К участию приглашаются посольства иностранных государств в Украине. В рамках проекта посольствам предлагают создавать ячейки их стран в парках, скверах, аллеях, на бульварах и тому подобное. Главной целью проекта является воссоздание гуманистических ценностей разных народов и взаимное обогащение культур.

      Ту би-Шват - один из главных праздников по еврейскому календарю, считается новым годом деревьев и отмечается на 15-й день месяца Шват. В этот день деревья просыпаются от зимней спячки и начинают готовиться к новому периоду расцвета. В этот день принято сажать деревья.

      Парк украинско-израильской дружбы расположен в Киеве на Парковой дороге, 16-А.

Теги: #киев #парк #открытие
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