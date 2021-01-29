Американская вакцина Novavax от коронавируса показала эффективность около 90%

Американская компания Novavax Inc. заявила в четверг, что ее вакцина против COVID-19 продемонстрировала эффективность более 89%.

"Novavax Inc. (...) сегодня объявила, что NVX-CoV2373, ее кандидат на вакцину против COVID-19 на основе протеина, продемонстрировал эффективность 89,3% в ходе третьей фазы клинических испытаний, проведенных в Соединенном Королевстве (Великобритания)", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Между тем, в отдельном испытании в Южной Африке, где имеет место быть другой штамм COVID-19, эффективность, показанная данной вакциной, достигла лишь 49,4%. При этом отмечается, что среди участников испытаний, у которых не было ВИЧ, эффективность равнялась порядка 60%.

Компания Novavax получила на исследования вакцины до $1,6 млрд в рамках программы администрации экс-президента США Дональда Трампа "Операция сверхсветовая скорость".

Испытания препарата Novavax проходят в Великобритании, США, Мексике и ЮАР.