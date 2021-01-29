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02:21 29.01.2021

Тихановская призвала ЕС, Великобританию, США и Канаду расширить санкции против Беларуси

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Тихановская призвала ЕС, Великобританию, США и Канаду расширить санкции против Беларуси

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская приняла участие в онлайн-мероприятии Королевского объединенного института оборонных исследований на тему будущего демократии в Беларуси, говорится в сообщении на сайте Тихановской в четверг.

"Тихановская призвала ЕС, Великобританию, США и Канаду расширить санкции, расследовать преступления режима, признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями, помочь беларусам в получении европейских вакцин и способствовать диалогу о новых свободных и справедливых выборах", - отметили в пресс-службе экс-кандидата.

Тихановская также напомнила о Международном дне памяти жертв Холокоста. "И рассказала о построенном (но уже разобранном) в Минской области лагере для протестующих как сигнале, что не все в Беларуси извлекли важный исторический урок", - говорится в сообщении.

Среди спикеров мероприятия были замглавы МИД Польши Марцин Пшидач, замглавы МИД Литвы Мантас Адоменас, ответственный в НАУ за многостороннюю дипломатию Владимир Астапенко, британский министр по вопросам Европейского соседства и Америки Венди Мортон.

Как сообщалось, в прошлом году ЕС ввел три пакета санкций против Беларуси. В декабре прошлого года было опубликовано постановление Совета ЕС по третьему санкционному пакету Евросоюза в отношении Беларуси, включающему 29 физических и семь юридических лиц.

В числе подпавших под санкции организаций - "Белтехэкспорт", OAO "МЗКТ" - Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО "Синезис". Кроме того, в перечень вошли такие предприятия, как Государственное учреждение "Главное хозяйственное управление" управления делами президента Беларуси, OAO "АГАТ-электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод".

Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно официально объявленным результатам выборов, Тихановская набрала чуть более 10% голосов избирателей, заняв второе место.

Ряд стран ЕС признает Тихановскую в качестве лидера оппозиционных сил Беларуси.

Теги: #санкции #запад #призыв #беларусь
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