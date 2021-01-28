В центральных и южных областях Украины из-за непогоды ограничено движение транспорта, образовались заторы

Состоянием на вечер четверга, 28 января, на дорогах центральных и южных областей, из-за непогоды, ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств, на некоторых участках автодорог образовались существенные заторы, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 23.00 наблюдается местами небольшой снег в Одесской (снежный покров 20-25 см), Киевской (до 10 см), Черкасской (до 20 см), Черниговской (до 12 см), Кировоградской (до 10 см), Николаевской (до 15 см), Херсонской (до 5 см) и Днепропетровской (до 2 см) областях; дождь в Сумской и Полтавской областях", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг вечером.

По информации Службы автомобильных дорог, проезд на дорогах общего пользования обеспечен, за исключением ограничения движения в некоторых центральных и южных областях.

В частности, в Одесской области - запрещено движение транспортных средств всех видов на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса - Кучурган и на всех автодорогах местного значения.

В Николаевской области - ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

В Черкасской области - ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-05 Киев - Одесса в Уманском районе.

В ведомстве подчеркнули, что отсутствует проезд к 5 н.п. в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Кроме того, на автодорогах южных областей образовались заторы.

В частности, на автодороге М-05 Киев - Одесса наиболее проблемным участком остается отрезок Знаменка - Ревова (наблюдаются переметы протяженностью около 30 км, в которых заблокировано до 50 крупногабаритных транспортных средств, движение закрыто). На этом участке работает 6 ед. техники (БАТ, ИМР, бульдозер, ротор и 2 автогрейдера) для открытия движения в сторону Киева. На других участках техника работает для предотвращения заносов.

Вблизи с. Любашевка находится рейсовый автобус Москва-Херсон (всего 27 человек, в т.ч. 1 ребенок). Силами ГСЧС (1 ед. тех. - мобильный пункт обогрева) проводится транспортировки из автобуса 6 человек (в т.ч. 1 ребенок) в Любашевской ЦРБ. Другие пассажиры (20 человек и водитель) от транспортировки отказались. Подразделениями ГСЧС проводится буксировка автомобилей и оказывается помощь гражданам. От ГСЧС привлечено более 220 чел. л/с и более 60 ед. техники.

Вблизи с. Маяки Беляевского района на автодороге М-15 Одесса - Рени (на расстоянии около 15 км от Одессы) через заносы и гололедицу образовался затор из крупногабаритных транспортных средств (до 50 ед., протяженностью около 2 км). Для расчистки дороги и ликвидации автомобильного затора привлечена 1 ед. техники Службы автомобильных дорог. Движение перекрыто подразделениями Нацполиции.

Силами ГСЧС отбуксировано 41 ед. техники и оказана помощь 64 лицам, прочищены 50 км дороги. Мобильными пунктами обогрева ГСЧС (2 ед.) осуществляется патрулирование для оказания помощи.

"Всего с начала непогоды подразделениями ГСЧС осуществлена буксировка более 700 транспортных средств (из них 14 машин скорой помощи, 19 автобусов) и оказана помощь около 1 тыс. 700 лицам (из них 2 роженицы), распилены и убраны 57 поваленных деревьев (Одесская - 44, Кировоградская - 7 и Николаевская - 6)", – сказано в сообщении.