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20:27 28.01.2021

"Укрзализныця" добавила по 2 дополнительных вагона к сегодняшним поездам Одесса-Киев и Измаил-Киев

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"Укрзализныця" добавила по 2 дополнительных вагона к сегодняшним поездам Одесса-Киев и Измаил-Киев

"Укрзализныця" оперативно добавила по два дополнительных вагона к поездам 105/106 Одесса-Киев и 145/146 Измаил-Киев с отправлением из Одессы в 22.12 28 января и 00.04 29 января соответственно для помощи с разрешением транспортных проблем, возникших из-за непогоды в Одесской области.

"Во время транспортного коллапса в Одессе и прилегающих районах "Укрзализныця" сообщила о решении оперативно добавить два дополнительных купейных вагона к фирменному поезду 105/106 "Черноморец" Одесса-Киев и два дополнительных плацкартных вагона к поезду 145/146 Измаил-Киев. Все они уже в открытой продаже", - отмечается в сообщении компании вечером в четверг.

По словам руководителя пассажирского направления "Укрзализныци" Александра Перцовского, такие изменения были сделаны для того, чтобы пассажиры из южного региона смогли вовремя добраться до Киева и других городов Украины.

Теги: #вагоны #укрзализныця #поезда
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