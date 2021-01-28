На Харьковщине рецидивист задержан спустя неделю после освобождения за попытку изнасилования школьницы

Полиция задержала неоднократно судимого 38-летнего жителя Волчанска Харьковской области по подозрению в попытке изнасиловать 13-летнюю девочку, возвращавшуюся домой после занятий.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел днем 27 января неподалеку от школы.

"Злоумышленник ударил девочку бутылкой по голове и повалил на землю. Девочка начала вырываться и звать на помощь. Испугавшись, нападающий быстро поднялся и пошел в сторону леса. Школьница побежала в учебное заведение, учительница вызвала полицию и медиков", - говорится в сообщении.

Спустя несколько часов полицейские установили личность нападавшего. Им оказался 38-летний житель Волчанска, неоднократно судимый за совершение насильственных действий, разбой и похищение человека. 21 января он освободился из харьковской исправительной колонии после отбывания наказания.

Правоохранителю задержали мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 152 (покушение на изнасилование) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.