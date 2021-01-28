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20:20 28.01.2021

Первые случаи заражения штаммом COVID-19 из Южной Африки выявлены в США

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Первые случаи заражения штаммом COVID-19 из Южной Африки выявлены в США

Медицинские службы США зарегистрировали первые два случая заражения штаммом коронавируса COVID-19, происходящим из Южной Африки, сообщает в четверг издание The Hill.

Эта более заразная разновидность коронавируса обнаружена у двух пациентов в штате Южная Каролина. При этом, уточняет The Hill, на данный момент неизвестно, чтобы эти зараженные куда-либо выезжали за пределы США.

Издание напоминает, что, хотя доказательств большей смертоносности этого штамма COVID-19 нет, однако по-видимому, вакцины от COVID-19 действует слабее против этой разновидности вируса. В то же время компании-разработчики вакцин Pfizer и Moderna уверяли, что их препараты эффективны против данного типа коронавируса.

Ранее в США также выявили "британский", тоже более заразный вариант коронавируса.

Тем временем в США, где за время эпидемии зарегистрированы свыше 26 млн случаев COVID-19 при более чем 440 тыс. летальных исходах, отмечается спад заболеваемости. Но медицинский советник президента США доктор Энтони Фаучи ранее в четверг выражал обеспокоенность в связи с тем, что штамм COVID-19 из Южной Африки "может в самом деле быть проблемой"

Теги: #сша #штамм #коронавирус
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