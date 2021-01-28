ЕС намерен получить свою долю вакцин AstraZeneca c британских заводов и опубликовать контракт с фирмой

Евросоюз собирается получить причитающиеся ему дозы вакцины AstraZeneca в том числе с британских предприятий, заявил в четверг официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

Ранее сообщалось, что британскую фармацевтическую фирму AstraZeneca обвинили в задержках поставок в ЕС своей вакцины против COVID-19.

"В наш контракт включены названия некоторых заводов, в том числе заводов в Соединенном Королевстве. Следовательно, мы намерены получить дозы вакцин с предприятий, которые указаны в контракте, что распространяется также на Великобританию", - сказал Мамер на брифинге в Брюсселе, комментируя по просьбе журналистов ситуацию вокруг отказа фирмы AstraZeneca следовать контрактным обязательствам перед ЕС.

"Мы намерены обнародовать контракт. Мы находимся в контакте с фирмой, чтобы сделать это", - добавил он.

Пресс-секретарь пока не смог сообщить, когда такая публикация может состояться, однако этот вопрос затрагивался накануне в ходе совещания специальной рабочей группы ЕС с руководством AstraZeneca, и ЕК продолжит обсуждение этой темы.

По его словам, в Брюсселе делается всё, чтобы найти решение для получения предусмотренных контрактом Евросоюзу доз. На совещании в среду, отметил Мамер, со стороны AstraZeneca было выражено желание сотрудничать с Еврокомиссией с целью выполнения взятых обязательств.

Незадолго до этого совещания, перед журналистами выступила с заявлением член ЕК по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис. "Мы подписали соглашение о закупках продукта, который в то время еще не существовал и который сегодня еще не разрешен", - подчеркнула еврокомиссар.

Она объяснила, что ЕК подписала этот контракт, чтобы быть уверенной, что фармацевтическая компания и ее производственная база поставят определенное количество доз сразу после получения разрешения на вакцину. Евросоюз сделал огромные инвестиции под обязательства компании, и Еврокомиссия отвергает полученные до сих пор объяснения AstraZeneca, заявила Кириакидис.

"Мы заключили соглашение с предварительной оплатой. В подписанном контракте не было ограничивающих положений, как не было и указания на иерархию заводов по производству. Будем ясны: есть два завода в Соединенном Королевстве и два завода на территории Евросоюза. Мы хотим защитить инвестиции, соглашение и наших граждан", - сказала еврокомиссар по здравоохранению.

Планировалось, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сможет одобрить применение вакцины AstraZeneca к концу текущей недели. Евросоюз в соответствии с ранее подписанным соглашением должен получить 100 млн доз вакцины в первом квартале этого года. Но есть опасения, что он получит только половину, что связано с производственными вопросами. Так, в январе AstraZeneca внезапно проинформировала Еврокомиссию и государства-члены ЕС, что в ближайшие недели она планирует поставить существенно меньше доз вакцины, чем было согласовано и объявлено. Власти ЕС выступили против внесения изменений в процесс поставок вакцины.

В четверг стало известно, что службы здравоохранения Бельгии провели проверку фармацевтического завода, чтобы установить, связаны ли задержки поставок вакцины AstraZeneca с производственными проблемами. Инспекция проведена на объекте компании Novasep в коммуне Сенеф. Этот завод входит в производственную сеть для производства вакцины AstraZeneca. Ранее Еврокомиссия обратилась к бельгийскому правительству с тем, чтобы оно провело такую проверку.

Ожидается, что теперь бельгийские эксперты будут работать вместе с нидерландскими, итальянскими и испанскими специалистами, а затем в ближайшие дни представят доклад по этому фармацевтическому объекту.