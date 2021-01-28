Премьер Британии уверен в эффективности вакцины AstraZeneca для всех групп населения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что он не испытывает сомнений в эффективности разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом вакцины против коронавируса COVID-19.

"(Вакцина - ИФ) дает хороший иммунный ответ у людей всех возрастов", - приводит слова премьера издание The Telegraph.

Он отметил, что он не обеспокоен мнением немецких специалистов, согласно которому вакцина компании AstraZeneca годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.

"Я думаю, что Агентство Великобритании по контролю оборота лекарств и медицинских товаров и наши власти дали очень ясно понять: вакцина от Оксфордского университета и AstraZeneca очень хороша и эффективна, дает мощную защиту уже после одной дозы и даже больше после двух", - добавил он.

В свою очередь представитель AstraZeneca также заявил, что последние данные клинических испытаний показали действенность препарата на лицах старше 65 лет.

Ранее западные СМИ сообщали, что эта вакцина не действует на людей старше 65 лет, которые являются особой группой риска.

Как ожидается, в пятницу решение о допуске этой вакцины на европейский рынок примет Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Как и российская разработка "Спутник V" она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.