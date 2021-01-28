События

19:11 28.01.2021

Премьер Британии уверен в эффективности вакцины AstraZeneca для всех групп населения

2 мин читать
Премьер Британии уверен в эффективности вакцины AstraZeneca для всех групп населения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг заявил, что он не испытывает сомнений в эффективности разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом вакцины против коронавируса COVID-19.

"(Вакцина - ИФ) дает хороший иммунный ответ у людей всех возрастов", - приводит слова премьера издание The Telegraph.

Он отметил, что он не обеспокоен мнением немецких специалистов, согласно которому вакцина компании AstraZeneca годится только для людей в возрасте от 18 до 64 лет.

"Я думаю, что Агентство Великобритании по контролю оборота лекарств и медицинских товаров и наши власти дали очень ясно понять: вакцина от Оксфордского университета и AstraZeneca очень хороша и эффективна, дает мощную защиту уже после одной дозы и даже больше после двух", - добавил он.

В свою очередь представитель AstraZeneca также заявил, что последние данные клинических испытаний показали действенность препарата на лицах старше 65 лет.

Ранее западные СМИ сообщали, что эта вакцина не действует на людей старше 65 лет, которые являются особой группой риска.

Как ожидается, в пятницу решение о допуске этой вакцины на европейский рынок примет Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

Вакцина AZD1222 разработана специалистами фармацевтической компании AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета. Как и российская разработка "Спутник V" она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа.

Теги: #вакцина #защита #британия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:39 28.01.2021
ЕС намерен получить свою долю вакцин AstraZeneca c британских заводов и опубликовать контракт с фирмой

ЕС намерен получить свою долю вакцин AstraZeneca c британских заводов и опубликовать контракт с фирмой

16:23 28.01.2021
Немецкие специалисты считают, что вакцина AstraZeneca годится только для людей моложе 64 лет

Немецкие специалисты считают, что вакцина AstraZeneca годится только для людей моложе 64 лет

11:35 28.01.2021
Рада намерена разрешить Кабмину регистрировать вакцины от COVID-19 до завершения клинисследований

Рада намерена разрешить Кабмину регистрировать вакцины от COVID-19 до завершения клинисследований

07:06 28.01.2021
Трамп может представить письменные показания в свою защиту на судебном процессе по импичменту в Сенате

Трамп может представить письменные показания в свою защиту на судебном процессе по импичменту в Сенате

18:32 27.01.2021
Украина ожидает от COVAX подтверждения поставки вакцины производства Pfizer-BioNTech – Ляшко

Украина ожидает от COVAX подтверждения поставки вакцины производства Pfizer-BioNTech – Ляшко

12:00 27.01.2021
Sanofi произведет 125 млн доз вакцины конкурента Pfizer

Sanofi произведет 125 млн доз вакцины конкурента Pfizer

19:21 26.01.2021
В Великобритании от последствий заражения COVID-19 скончались более 100 тыс. человек

В Великобритании от последствий заражения COVID-19 скончались более 100 тыс. человек

15:01 26.01.2021
Меркель выступает за честное распределение вакцины от COVID-19

Меркель выступает за честное распределение вакцины от COVID-19

11:09 26.01.2021
Украина получит необходимое количество вакцин от коронавируса в запланированные сроки - премьер

Украина получит необходимое количество вакцин от коронавируса в запланированные сроки - премьер

23:40 25.01.2021
У Украины на подписании или уже подписано контрактов на более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19 - Шмыгаль

У Украины на подписании или уже подписано контрактов на более чем 30 млн доз вакцин от COVID-19 - Шмыгаль

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Янукович уведомлен о подозрении в государственной измене за подписание "харьковских соглашений" в пользу РФ – Офис генпрокурора

Решение суда об отмене постановления Кабмина о новой редакции украинского правописания будет обжаловано - Минюст

Суд признал противоправным постановление Кабмина об изменениях в украинском правописании

Военный погиб на полигоне из-за наезда транспортера-тягача

ОАСК отказал Нефьодову в удовлетворении иска о восстановлении в должности главы Гостаможни

ПОСЛЕДНЕЕ

Янукович уведомлен о подозрении в государственной измене за подписание "харьковских соглашений" в пользу РФ – Офис генпрокурора

На юге Украины ограничено или перекрыто движение на некоторых дорогах - ГСЧС

Суточный показатель новых случаев COVID-19 продолжает расти в Молдове

Решение суда об отмене постановления Кабмина о новой редакции украинского правописания будет обжаловано - Минюст

Количество прочитанных книг станет одним из обязательных показателей эффективности для сотрудников "Укроборонпрома" - Гусев

ВАКС оправдал экс-директора ЗТМК Сивака - Group DF

Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

В Никополе на территории детсада произошел взрыв, полиция задержала подозреваемого

"Укравтодор" построит на Закарпатье новую дорогу за средства венгерского кредита

Венецианская комиссия получила запрос Разумкова предоставить мнение по законопроектам в отношении КС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА