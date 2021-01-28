Суточный показатель новых случаев COVID-19 продолжает расти в Молдове

В четверг в Молдове зарегистрировано 683 новых случая заражения коронавирусом, свидетельствуют данные министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"Общее число зафиксированных случаев COVID-19 в Молдове составляет 158 309", - отмечается в сообщении.

Ведомство сообщает о смерти за сутки 17 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Таким образом, согласно данным Минздрава, число жертв пандемии в Молдове возросло до 3 413 человека.

"На сегодняшний день в Молдове коронавирусом болеют 6 464 человека. Всего в больничные медицинские учреждения госпитализировано 2170 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из которых 242 находятся в крайне тяжелом состоянии, 48 пациентов подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких", - отмечает Минздрав.

Накануне было выявлено 654 новых случая заражения COVID-19.