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18:56 28.01.2021

Количество прочитанных книг станет одним из обязательных показателей эффективности для сотрудников "Укроборонпрома" - Гусев

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Количество прочитанных книг станет одним из обязательных показателей эффективности для сотрудников "Укроборонпрома" - Гусев

В помещении ГК "Укроборонпром" открылся стенд для буккроссинга, отныне сотрудники концерна могут приобщиться к популярной традиции обмена книгами, кроме того, количество прочитанных книг станет одним из обязательных показателей эффективности для сотрудников в 2021 году, заявил генеральный директор концерна Юрий Гусев.

"В концерне внедряется система KPI - и именно чтение книг должно стать одним из ключевых показателей эффективности для нас. Верю, это поможет нашей команде достигать большего", - цитирует Гусева пресс-служба "Укроборонпрома" в четверг.

Согласно информации, стенд буккросинга уже наполнен отобранными советником главы "Укроборонпрома" Валерием Пекарем книгами разных жанров и издательств.

"Идея этого проекта - не в том, что концерн просто купил интересные книги и их можно взять почитать, но в том, что можно приносить свою уже прочитанную литературу и взамен брать какую-то новую. Помните: тот, кто читает книги, руководит теми, кто их не читает, а только смотрит телевизор", - отметил Пекар.

В пресс-службе концерна рассказали, что инициатива вызвала значительный интерес среди сотрудников "Укроборонпрома". Некоторые из них нашли на стенде книги, которые давно хотели прочитать, и рассказали о своих вкусах.

Идея буккроссинга состоит в том, что человек, прочитав книгу, оставил ее в общественном месте (парк, кафе, поезд, станция метро) для того, чтобы кто-то другой смог эту книгу найти и прочитать. Тот, в свою очередь, должен повторить процесс. Таким образом, книги "путешествуют" от одного читателя к другому.

Теги: #книги #укроборонпром
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