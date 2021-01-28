Российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток

Российские наемники на Донбассе два раз нарушили режим прекращения огня с начала четверга, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, 28 января, на подавляющем большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Только в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в Facebook.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Водяное враг открывал огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"На обстрелы российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - добавили в штабе ООС.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.