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18:20 28.01.2021

"Укравтодор" построит на Закарпатье новую дорогу за средства венгерского кредита

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"Укравтодор" построит на Закарпатье новую дорогу за средства венгерского кредита

Три приоритетные объекты намерено реализовать на Закарпатье Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") за средства венгерского кредита, предоставление которого подтвердил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийятро в ходе рабочего визита в Украину в среду.

Как сообщила пресс-служба "Укравтодора" агентству "Интерфакс-Украина", среди этих объектов, в частности, - строительство новой 10-километровой дороги первой технической категории от венгерской границы до М-24, а дальше - до М-06 Киев - Чоп.

"Это станет продолжением венгерской трассы М3 от Будапешта до Вашарошнамен, которая, в свою очередь, является частью Пятого панъевропейского транспортного коридора (ТЕПАМ), по территории Украины", - уточнили в агентстве.

Ожидаемая интенсивность движения на участке – 12 тыс. автомобилей, Предусмотрено строительство трех развязок. Предусматривается также еще один контрольно-пропускной пункт на венгерско-украинской границе.

По данным "Укравтодора", проектно-сметная документация по данному проекту проходит экспертизу. Ориентировочная стоимость строительства - 3,8 млрд грн.

Еще одним приоритетным объектом является строительство обходной дороги вокруг г. Береговое и дальше до МАПП "Лужанка" на границе с Венгрией. Ориентировочная стоимость строительства - 1,5 млрд грн. Проектно-сметная документация на завершающем этапе.

Кроме того, в качестве приоритетной является и модернизация моста через р. Тиса на КПП "Тиса" - "Загонь".

По данным "Укравтодора", начало реализации данных указанных проектов запланировано на 2021 год.

В целом в 2020 году Закарпатье в рамках программы "Большое строительство" отремонтировало 282 км.

Как сообщалось, глава МИД Венгрии Сийятро подтвердил предоставление Украине EUR50 млн на развитие дорожной инфраструктуры в Закарпатье.

Речь, в частности, идет об инвестпроекте, совместно разработанном украинской и венгерской сторонами в 2017 году. По состоянию на январь 2021 года в его рамках определено три приоритетных объекта строительства.

Теги: #венгрия #закарпатье #укравтодор
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