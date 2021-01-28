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18:16 28.01.2021

Венецианская комиссия получила запрос Разумкова предоставить мнение по законопроектам в отношении КС

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Венецианская комиссия получила запрос Разумкова предоставить мнение по законопроектам в отношении КС

Венецианская комиссия получила запрос председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова предоставить свое мнение в отношении законопроектов, касающихся Конституционного суда Украины.

Соответствующее сообщение размещено на сайте Комиссии. "Письмом от 26 января 2021 года председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков запросил мнение Венецианской комиссии в отношении проекта закона "О конституционном судопроизводстве" и проекта закона "О порядке рассмотрения дел и исполнения решений Конституционного суда Украины", - говорится в пресс-релизе.

В Комиссии отметили, что этот запрос "является продолжением рекомендаций Комиссии, выраженных в ее двух неотложных заключениях от декабря 2020 года о законодательной ситуации в отношении механизмов противодействия коррупции и реформы Конституционного суда в соответствии с постановлением №13-r/2020 Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года по запросу президента Украины Владимира Зеленского".

Теги: #разумков #венецианская_комиссия #запрос #кс
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