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17:59 28.01.2021

Данилов и временная поверенная в делах США обсудили санкционную политику и активизацию сотрудничества в военно-технической сфере

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Данилов и временная поверенная в делах США обсудили санкционную политику и активизацию сотрудничества в военно-технической сфере

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов и временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в ходе встречи обсудили санкционную политику и активизацию сотрудничества в военно-технической сфере.

Как сообщает пресс-служба СНБО Украины, Данилов поздравил американскую сторону с инаугурацией новоизбранного президента США Джозефа Байдена.

Секретарь СНБО также проинформировал временную поверенную в делах США в Украине, что сейчас идет работа над разработкой и утверждением 14 секторальных стратегий, которые предусмотрены введенной в действие указом президента "Стратегией национальной безопасности Украины".

Также стороны рассмотрели вопросы санкционной политики и активизации сотрудничества в военно-технической сфере.

В свою очередь Квин заверила в неизменность поддержки Украины Соединенными Штатами Америки и выразила готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.

Теги: #квин #встреча #данилов
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