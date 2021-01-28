Данилов и временная поверенная в делах США обсудили санкционную политику и активизацию сотрудничества в военно-технической сфере

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов и временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин в ходе встречи обсудили санкционную политику и активизацию сотрудничества в военно-технической сфере.

Как сообщает пресс-служба СНБО Украины, Данилов поздравил американскую сторону с инаугурацией новоизбранного президента США Джозефа Байдена.

Секретарь СНБО также проинформировал временную поверенную в делах США в Украине, что сейчас идет работа над разработкой и утверждением 14 секторальных стратегий, которые предусмотрены введенной в действие указом президента "Стратегией национальной безопасности Украины".

Также стороны рассмотрели вопросы санкционной политики и активизации сотрудничества в военно-технической сфере.

В свою очередь Квин заверила в неизменность поддержки Украины Соединенными Штатами Америки и выразила готовность к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.